Anadolu Efes, Milan deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'nin 21. haftasında cuma günü deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile karşılaşacak.
Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 18. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
İtalyan ekibi ise 10'ar galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta bulunuyor.
