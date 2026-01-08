08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Anadolu Efes, Milan deplasmanında

Anadolu Efes, EuroLeague'de cuma günü EA7 Emporio Armani'nin konuğu olacak.

calendar 08 Ocak 2026 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'nin 21. haftasında cuma günü deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile karşılaşacak.

Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 18. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

İtalyan ekibi ise 10'ar galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
