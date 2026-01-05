Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle | ATV canlı izle

Yeni formatıyla futbolseverlere görsel şölen sunan Turkcell Süper Kupa'da dev randevu geldi çattı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda final bileti için sahaya çıkıyor. Kazanan takımın 10 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak finale adını yazdıracağı bu kritik müsabaka, futbolseverlere şifresiz olarak sunuluyor. İşte dev derbi öncesi son dakika gelişmeleri...

Maç Tarihi: 5 Ocak 2026 Pazartesi (Bugün)

Başlama Saati: 20.30

Stadyum: Gaziantep Stadyumu

Hakem: Cihan Aydın

Yayın Kanalı: ATV (Canlı ve Şifresiz)

Süper Kupa'nın tüm heyecanı, yayın hakları gereği ATV ekranlarından ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçı televizyondan takip edemeyenler, ATV'nin resmi internet sitesi ve "atv.com.tr/canli-yayin" adresi üzerinden mücadeleyi kesintisiz ve canlı olarak izleyebilirler.





: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper; Icardi: Onana; Ozan, Serdar, Batagov, Pina; Folcarelli, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; AugustoGalatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.