06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
0-0DA
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Lewandowski, ayrılmak istemiyor!

Robert Lewandowski, çok sayıda teklif almasına rağmen ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmak istemiyor. Polonyalı golcünün geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

calendar 06 Ocak 2026 18:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Robert Lewandowski ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Sky'da yer alan habere göre, Polonyalı golcü, çok sayıda teklifler almasına rağmen ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

ANLAŞMAYA DAHİL DEĞİL


Barcelona, eski futbolcusu Joao Cancelo'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşma sağladı. Lewandowski'nin, bu anlaşmanın da bir parçası olmayacağı belirtildi.

EMEKLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

37 yaşındaki Lewandowski'nin, Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin (Sözleşmede uzatma opsiyonu yer alıyor.) ardından yaz dönemi için emekliliğinin de söz konusu olmadığı öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
