Sadettin Saran'dan Guendouzi ile özel görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni transfer Matteo Guendouzi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Lazio ile anlaştı. Guendouzi, Fenerbahçe'ye transferi için perşembe günü öğlen saatlerinde yola çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Matteo Guendouzi uçağa binmeden önce görüntülü görüştü. Fenerbahçe'nin yeni transferine başarı dileklerinde bulundu.
LAZIO'DAN BAŞKANA ÖFKE
Öte yandan Guendouzi satışı sonrası bazı Lazio taraftarları, Başkan Claudio Lotito'yu istifaya davet etti.
