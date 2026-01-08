08 Ocak
Sadettin Saran'dan Guendouzi ile özel görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Matteo Guendouzi uçağa binmeden önce görüntülü görüştü. Fenerbahçe'nin yeni transferine başarı dileklerinde bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni transfer Matteo Guendouzi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Lazio ile anlaştı. Guendouzi, Fenerbahçe'ye transferi için perşembe günü öğlen saatlerinde yola çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Matteo Guendouzi uçağa binmeden önce görüntülü görüştü. Fenerbahçe'nin yeni transferine başarı dileklerinde bulundu.

LAZIO'DAN BAŞKANA ÖFKE

Öte yandan Guendouzi satışı sonrası bazı Lazio taraftarları, Başkan Claudio Lotito'yu istifaya davet etti.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
