İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'da! Transfere özel video

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.
KASIMPAŞA'DAN ÖZEL VİDEO: "SENİ EN İYİ BEN ANLARIM"
Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin transferini kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan özel bir video ile duyurdu. Videoda Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci yer aldı. Emre Belözoğlu'nun İrfan Can Kahveci'ye "Seni en iyi ben anlarım" ifadelerini kullandığı videoda, "Uyum tesadüf değildir, İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'da" mesajına yer verildi.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
📽️Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin transferini bu videoyla duyurdu. pic.twitter.com/SvV7VEMVqU
— Sporx (@sporx) January 8, 2026
