08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı yaşanacak. Dörtlü finalde heyecan cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.

calendar 08 Ocak 2026 13:16
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu cuma günü başlayacak.

Yarı finalin ilk müsabakasında Fenerbahçe Opet'le Çimsa ÇBK Mersin 17.00'de karşı karşıya gelecek. Diğer finalisti belirleyecek karşılaşmada ise Galatasaray Çağdaş Faktoring'le Emlak Konut 20.30'da finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Maçlarını kazanan takımlar, 11 Ocak Pazar günü kupanın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak. Final mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
