08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Göztepe harcama limitinden muaf

Türk futbolunun örnek kulübü Göztepe harcama limitinden muaf tutuldu.

calendar 08 Ocak 2026 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 13:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe harcama limitinden muaf
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol şubesini 3.5 yıldır Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic şirketinin yönettiği, Trendyol Süper Lig'de yakaladığı başarı, vitrine çıkardığı yeni yıldızlar ve tesisleşme hamleleriyle örnek gösterilen İzmir temsilcisi Göztepe, harcama limitlerinden muaf tutuldu. Türk futbolunda Göztepe Modeli'nin başarısı harcama limitlerinde muafiyetle taçlandı. Süper Lig'de kulüplerin mali darboğazla mücadele ettiği bir dönemde Göztepe, futbol ekonomisinde devrim niteliğinde bir başarıya ikinci defa imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) titizlikle uyguladığı mali kriterleri eksiksiz yerine getiren ve hiçbir banka borcu bulunmayan sarı-kırmızılı kulüp, harcama limitlerinden tamamen muaf tutulma hakkını ikinci defa kazandı.

Birçok kulübün kısıtlı limitler nedeniyle transfer yapmakta zorlandığı bu günlerde Göztepe, sahip olduğu bu muafiyet sayesinde bütçesini stratejik hedeflerine uygun olarak yönetme ve istediği yatırımı yapma özgürlüğüne sahip tek kulüp olarak öne çıktı.


Bu finansal başarı, Sport Republic'in küresel vizyonu ile Onursal Başkan Mehmet Sepil'in yıllardır işlediği disiplinli yönetim anlayışının ortak zaferi olarak değerlendirildi. TFF'nin Türk futbolunu mali disipline sokma çabalarına en profesyonel yanıtı veren Göztepe, güçlü bilançosuyla ligin en güvenilir yapısı haline geldi. D

iğer kulüpler TFF limitleri dahilinde her kuruşun hesabını yaparak hareket etmek zorundayken, Göztepe'nin önünde hiçbir limit engeli bulunmaması, kulübe transfer piyasasında ve stratejik yapılanmada paha biçilemez bir avantaj sağlayacak.

Göztepe'nin ulaştığı bu limit dışı statü, sadece bugünün transferlerini değil, kulübün gelecekteki sürdürülebilir başarılarını da garanti altına alabilecek. Banka faizlerine veya yapılandırma borçlarına enerji harcamayan İzmir temsilcisi, tüm kaynağını doğrudan sahaya, tesisleşmeye, akademiye ve stratejik transferler gibi vizyon projelere aktarabilecek. TFF'nin modern kriterlerine tam uyum sağlayan ve borçsuzluk ilkesiyle hareket eden Göztepe, hem mali hem de sportif açıdan Türkiye'nin parlayan yıldızı ve diğer kulüpler için ders niteliğinde bir örnek olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.