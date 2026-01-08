08 Ocak
Toprak Razgatlıoğlu: "MotoGP en büyük hedefimdi!"

Toprak Razgatlıoğlu, "Biliyorsunuz 2026'da MotoGP'ye gidiyoruz. Dünya şampiyonu olarak MotoGP'ye gitmek en büyük hedefimdi. Bu hedefi gerçekleştirdik" dedi

calendar 08 Ocak 2026 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süperbike Dünya Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında şampiyon olan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Borusan Otomotiv Motorsport'un sezon sonu kutlama gecesinde, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Razgatlıoğlu, 2025 sezonunu dünya şampiyonu olarak tamamlamanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ve 2026'da MotoGP'ye geçecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Her sezonun başında hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Toprak Razgatlıoğlu, "Açıkçası çok mutluyum çünkü her zaman, her sene başında hedefimiz dünya şampiyonluğu. 2024'te bunu yapmıştık, 2025'te neden olmasın dedik. Zorlu bir sezon geçirdik ama dünya şampiyonu olarak seneyi kapatmak gerçekten bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

'MOTOGP'YE GİTMEK EN BÜYÜK HEDEFİMDİ'


MotoGP'ye dünya şampiyonu unvanıyla gitmenin kendisi için özel bir hedef olduğuna dikkat çeken Razgatlıoğlu, "Biliyorsunuz 2026'da MotoGP'ye gidiyoruz. Dünya şampiyonu olarak MotoGP'ye gitmek en büyük hedefimdi. Bu hedefi gerçekleştirdik, gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'SEZON İÇİNDE BİZİ NE BEKLİYOR HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

İlerleyen günlerde nasıl bir Toprak Razgatlıoğlu izleyeceğiz sorusu üzerine milli sporcu, "Belki Superbike'taki gibi olmayabilir ama 2027'de gerçek potansiyelimdeki Toprak Razgatlıoğlu'nu izleyebiliriz. Bu, şu an benim düşüncem, sezon içinde bizi ne bekliyor hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ 2027'

Destek veren herkese teşekkür eden milli sporcu, sözlerini, "Tabii ki herkesin bizden büyük beklentileri var, özellikle 2026 için. Bu beklentileri biraz azaltarak sezonu en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. En büyük hedefimiz 2027 ama 2026'da da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni takipte kalmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

