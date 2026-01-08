08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Holosko'dan Beşiktaş yanıtı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Filip Holosko, siyah-beyazlılar ile ilgili konuştu.

calendar 08 Ocak 2026 15:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Holosko'dan Beşiktaş yanıtı
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Filip Holosko, özel bir organizasyon için İstanbul'a geldi.

Filip Holosko, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali hakkında "Her iki takım da çok iyi. Ligde ilk 2 sırada olan takımlar. Birbirleriyle her zaman büyük mücadele içinde olan takımlar. Maçın normal süresinin berabere biteceği ve karşılaşmanın uzatmalara ve penaltılara gideceğini düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Holosko, "Son 2 sezonu çok iyi geçirmiyorlar. Ama Sergen Yalçın ile daha iyi bir performans göstereceklerdir. Takımı daha önce şampiyonluğa taşımış bir teknik adam. Umarım bu hoca ile daha iyi bir pozisyona ulaşacaklardır." yorumunu yaptı.


Türkiye'de çalışma planları hakkında da Holosko, "Belki Türkiye'de menajer olarak olarak çalışmayı düşünebilirim." ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlı eski futbolcu, "Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Bana çok enerji verdiler. En büyük Kartal." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
