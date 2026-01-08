Holosko'dan Beşiktaş yanıtı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Filip Holosko, özel bir organizasyon için İstanbul'a geldi.
Filip Holosko, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali hakkında "Her iki takım da çok iyi. Ligde ilk 2 sırada olan takımlar. Birbirleriyle her zaman büyük mücadele içinde olan takımlar. Maçın normal süresinin berabere biteceği ve karşılaşmanın uzatmalara ve penaltılara gideceğini düşünüyorum." dedi.
Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Holosko, "Son 2 sezonu çok iyi geçirmiyorlar. Ama Sergen Yalçın ile daha iyi bir performans göstereceklerdir. Takımı daha önce şampiyonluğa taşımış bir teknik adam. Umarım bu hoca ile daha iyi bir pozisyona ulaşacaklardır." yorumunu yaptı.
Türkiye'de çalışma planları hakkında da Holosko, "Belki Türkiye'de menajer olarak olarak çalışmayı düşünebilirim." ifadesini kullandı.
Siyah-beyazlı eski futbolcu, "Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Bana çok enerji verdiler. En büyük Kartal." diyerek sözlerini tamamladı.
