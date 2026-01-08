Lazio'da Guendouzi yerine Kenneth Taylor!

Lazio, Fenerbahçe'ye gönderdiği Matteo Guendouzi'nin yerinin hemen dolduruyor.



İtalyan ekibi, Ajax'tan orta saha oyuncusu Kenneth Taylor'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



ANLAŞMA SAĞLANDI



Lazio, orta saha oyuncusu Taylor'un transferi için Ajax ile anlaşma sağladı.



Romano'nun haberine göre, Lazio, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferi için Ajax'a 15 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.



SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA



Kenneth Taylor, cuma günü İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.



Ajax forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 23 yaşındaki Taylor, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



