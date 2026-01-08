08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Lazio'da Guendouzi yerine Kenneth Taylor!

Lazio, Fenerbahçe'ye gönderdiği Matteo Guendouzi'nin yerini hemen doldurdu. İtalyan ekibi, Kenneth Taylor transferi için Ajax ile anlaşma sağladı.

08 Ocak 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lazio'da Guendouzi yerine Kenneth Taylor!
Lazio, Fenerbahçe'ye gönderdiği Matteo Guendouzi'nin yerinin hemen dolduruyor.

İtalyan ekibi, Ajax'tan orta saha oyuncusu Kenneth Taylor'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Lazio, orta saha oyuncusu Taylor'un transferi için Ajax ile anlaşma sağladı.

Romano'nun haberine göre, Lazio, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferi için Ajax'a 15 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Kenneth Taylor, cuma günü İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.

Ajax forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 23 yaşındaki Taylor, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
