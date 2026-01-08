08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Adana Demirspor ve Hatayspor, galibiyete hasret

Süper Lig'den düşen Çukurova takımlarının 1. Lig'de galibiyeti yok. Süper Lig'den geçen sezon düşen Hatayspor ve Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'deki 19 maçta galibiyet yüzü görmedi.

calendar 08 Ocak 2026 13:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adana Demirspor ve Hatayspor, galibiyete hasret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'e geçen sezon veda eden Hatayspor ile Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısındaki 19 maçta galibiyet alamadı.

Hatayspor, 2019-20 sezonunda 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayıp adını Süper Lig'e yazdırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ve FIFA'nın transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren Hatay ekibi, 2024-25 dönemini 26 puanla 18. tamamlayıp Süper Lig'deki 5 sezonluk macerasını noktaladı.


Trendyol 1. Lig'e dönen bordo-beyazlı takım, çıktığı 19 maçta aldığı 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu topladığı 6 puanla sezonun ilk yarısını 19. bitirdi.

Transfer yapamadığı için yoluna altyapıdan futbolcularla devam eden Hatayspor, ikinci yarının ilk maçında 11 Ocak'ta deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek.

Hatayspor, rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyeti arayacak.

- Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi maçları sonrası toparlanamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2020-21 sezonunda 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'de 4 sezon geçiren Adana ekibi, en iyi performansını gösterdiği 2022-23 sezonunda ligi 4. bitirip Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Eleme turlarında Romanya ekibi CFR Cluj ile Hırvat temsilcisi Osijek'i saf dışı bırakan mavi-lacivertli takım, play-off turunda Belçika temsilcisi Genk'e elenerek Avrupa defterini kapattı.

Ligin 2023-24 sezonunu 44 puanla 12. tamamlayan Adana Demirspor, 2024-25 döneminde istediği sonuçları alamadı. FIFA'nın 12 puan silme cezası sonucunda sezonu 2 puanla 19. tamamlayan Adana ekibi, Süper Lig'e veda etti.

Mavi-lacivertli takım, 1. Lig'deki 19 maçta 2 beraberlik, 17 mağlubiyet ve FIFA'nın 30 puan silme cezası nedeniyle -28 puanla 20. sıraya "demir" attı.

Adana ekibi, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 10 Ocak'ta sahasında Esenler Erokspor'u yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.