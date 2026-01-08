08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Bruno Alves ve Miroslav Stoch'tan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski yıldızları Bruno Alves ve Miroslav Stoch, sarı-lacivertliler ile ilgili konuştu.

calendar 08 Ocak 2026 15:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bruno Alves ve Miroslav Stoch'tan Fenerbahçe açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin eski yıldızları Portekizli Bruno Alves ile Slovak Miroslav Stoch, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinde kupayı sarı-lacivertli takımın kazanacağına inandıklarını söyledi.

Özel bir organizasyon için İstanbul'da bulunan Fenerbahçe'nin eski yıldızları Portekizli Bruno Alves ve Slovak Miroslav Stoch ile Beşiktaş'ın eski Slovak oyuncusu Filip Holosko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finali hakkında Bruno Alves, "Çok önemli bir maç. Umarım Fenerbahçe kazanır. Bu yılki takım daha güçlü rekabet edici bir takım. Fenerbahçe'nin kupalar kazanmaya ihtiyacı var. Taraftarın da kupalar kazanan bir takım görmeye ihtiyacı var. Ben buradan ayrıldıktan sonra çok kupa kazanamadılar. Bu sene de ligde şampiyon olma ihtimalleri yüksek." dedi.


Sarı-lacivertli kulüpte kendi pozisyonunda oynayan futbolculara değinen Alves, "Fenerbahçe'nin güçlü defans oyuncuları var. Takım olarak da güçlü bir takım oldu. Takım olarak defans yapıp takım olarak hücum oynamak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Alves, Fenerbahçe'de gelecekte bir görev alabileceğini anlatarak, "Futbolda her şey mümkün. Altı farklı ülkede kulüplerde oynamadım. Birçok ülkede bağlarım var. Gelecekte Türkiye'de futbol için çalışmak isterim." şeklinde konuştu.

- "Ronaldo, limiti olmadığını bize gösteriyor"

Eski Portekizli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ise şunları söyledi:

"Dünyada herkese karakteri ve kişisel özelliklerini ispat etti, motivasyonu ve daha fazlasını yapma istediği de hala mevcut. Ronaldo, limiti olmadığını bize gösteriyor. Umarım Dünya Kupası şampiyonluğuna da ulaşır. O zaman harika bir kariyere ulaşmış olacak. Hayatta istediği her şeye ulaşacağını düşünüyorum. Bugüne kadar hep başardı. Ronaldo'nun 1000 gol barajını geçeceğine ve dünya şampiyonluğuna ulaşacağına da inanıyorum."

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimali konusunda Alves, "Daha önce oynadığım ülkeler ve takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Türkiye, bir futbol ülkesi, futbolu çok seviyorlar. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacak kalite ve potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'na katıldıktan sonra Portekiz ile Türkiye finalde karşılaşması da harika olur." ifadelerini kullandı.

- Stoch: "Umarım Fenerbahçe kazanır"

Stoch ise Süper Kupa finali hakkında, "Umarım Fenerbahçe kazanır. Galatasaray, takım olarak çok iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Fenerbahçe de iyi bir takım kurdu. Göreceğiz. 1-1 biten son derbiyi statta izlemiştim. Bu sefer umarım Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı. Umarım Galatasaray'ı yenerler." dedi.

Fenerbahçe'de oynayan vatandaşı Milan Skriniar'e değinen Stoch, "Benim zamanımda birçok Slovak oyuncu Türkiye'de oynuyordu. Şimdi ise günümüzün en iyi Slovak oyuncusu Fenerbahçe'de oynuyor. Bu da hoşuma gidiyor." diye konuştu.

- "Dünya Kupası play-off finalinde Slovakya ile Türkiye'nin oynama ihtimali çok enteresan"

Slovakya ve Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında finalinde karşılaşma ihtimali hakkında ise eski Slovak oyuncu, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası play-off finalinde Slovakya ile Türkiye'nin oynama ihtimali çok enteresan olur. Ama ilk rakiplerini geçmeliler. Slovakya, Kosova'yı Türkiye ise Romanya'yı geçmeli. Kolay olmayacak. Umarım iki ülke de rakiplerini geçer ve Dünya Kupası'na katılmak için karşılaşırlar."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.