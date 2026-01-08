08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Göztepe'de Guilherme açıklaması; "Çok iyi transfer"

Göztepe Kulübü'nden yeni transferi Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yla ilgili açıklama geldi.

calendar 08 Ocak 2026 14:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferi Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yla 1 yılı kulüp opsiyonlu 4.5+1 yıllığına resmi sözleşme imzaladı.

İmza töreninde 20 yaşındaki yıldız adayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ivan Mance, "Fikrimizi ve stratejimizi zaten biliyorsunuz. Genç oyunculara yatırım yapmayı önemsiyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ivan Mance "Guilherme Luiz'i, Stanimir Stoilov'un teknik ekibi altında birçok özelliğini geliştirebilecek potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz. Bu transferi tamamlamaktan ve onu kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

