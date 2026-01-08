08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Aleyna Korkut'un hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

Milli badmintoncu Aleyna Korkut, ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor.

08 Ocak 2026 13:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aleyna Korkut'un hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
Milli badmintoncu Aleyna Korkut, ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için hazırlanıyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle badminton ile 7 yaşında tanışan Aleyna, 2022 yılında 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek kızlarda altın madalya kazandı.

Kariyerinde çok sayıda Türkiye birinciliği olan Aleyna, ⁠13 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda tek kızlarda altın madalyanın sahibi oldu.


Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki milli sporcu, yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

Aleyna Korkut, ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da kondisyon kampı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Doğa ile iç içe bir ortam ve burada kondisyon kampı yapıyoruz. Koşularla, bilimsel çalışmalarla güzel bir kamp oluyor. Teknik çalışmalar da yapıyoruz." dedi.

Badminton ile ailesiyle Erzincan'da bulunduğu dönemde tanıştığını dile getiren Aleyna, "Ailemin, antrenörlerimi tanımasıyla spora başladım. 2022 yılında yapılan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek kızlarda Avrupa şampiyonu oldum. Şu anda da hedefimiz Avrupa Şampiyonası." diye konuştu.

İstanbul'da 11-15 Şubat tarihlerinde Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın düzenleneceğini aktaran Aleyna, ağustos ayında ise Macaristan'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nın yapılacağını söyledi.

- "Tek kızlarda çok iyiyiz"

Avrupa şampiyonu olduğu yaş grubuyla 4 yıl sonra tekrar karşılaşacağına işaret eden Aleyna, "Umarım yine aynı başarıyı kazanabilirim. Yine takımca çok iyi başarı kazanmak ve birinci olmak istiyorum. Ferdide de aynı başarıyı sürdürüp tekrar şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir faaliyet takvimlerinin olduğuna dikkati çeken Aleyna, şunları kaydetti:

"Badmintonda faaliyet takvimimiz yoğunlaştı. Daha çok kamplar, daha çok turnuvalar oluyor. Bu da bizim gelişimimizi olumlu yönde etkiliyor. Tek kızlarda çok iyiyiz. Gelişimimiz iyi gidiyor. Faaliyet takvimi dolayısıyla federasyonumuza teşekkür ediyoruz."

