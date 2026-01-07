06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-2
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-3
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-2

Çağdaş Atan: "Galatasaray ve Trabzonspor'dan istedik"

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, transferde adı geçenler futbolcular için konuştu

calendar 07 Ocak 2026 08:49 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 08:50
Fotoğraf: AA
Çağdaş Atan: 'Galatasaray ve Trabzonspor'dan istedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, HT Spor canlı yayınında transferde adı geçen Ahmed Kutucu ve Kazeem Olaigbe için açıklamalarda bulundu.

Atan, her iki oyuncuyu da transfer etmek istediklerini kaydederek, "Ahmed Kutucu'yu istiyorduk. Konuşabiliriz bunları çünkü herkes biliyor. Kupadaki Başakşehir performansı bizi yaktı. Okan Hoca'nın ona sahip çıkmasını sağladı. Sonraki maçlarda da iyi performans gösterdi. Son Trabzonspor maçında da iyi işler yaptı. Bana göre çözülebilecek bir durumdu. Kulüpler de görüşme yapmıştı ama oyuncunun son maçlardaki iyi performansı oyuncunun buraya gelmesini engelledi." dedi.

"BENİM İSTEDİĞİM OYUNCU İYİ OYNAMAYA BAŞLIYOR"


Çağdaş Atan, "Olaigbe'yi de istedik. Ama o da bir asist yaptı. Zaten bizde öyle bir şey var. Çağdaş Atan'ın istediği oyuncu genelde takımda iyi performans gösterip kalıyor. Bunun birkaç tane örneği var daha önceden. Tabii şimdi oyuncular sözleşmeli oyuncular olduğu için bunu dile getirmeyeyim. Maalesef bu iki oyuncu şu an bizim için çok zor gibi duruyor. O oyunculardan bir tanesi olmuş olsaydı çok farklı ve güçlü bir takım haline gelebilirdik. Aslında planlamamız böyleydi. İyi bir transfer listemiz vardı açıkçası. 1-2 tanesi nazar boncuğu olsun." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ"

Atan, "Başkanımıza ve yönetimimize, transfer komitemize çok teşekkür ediyorum. İstişare ettiğimiz anlar da oldu. Bizim önerilerimizi dinledikleri anlar da oldu. Benim onların önerilerini dinlediğim anlarda oldu. Şu ana kadar çok iyi bir transfer dönemi geçirdik" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.