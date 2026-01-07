Çağdaş Atan: 'Galatasaray ve Trabzonspor'dan istedik'

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, HT Spor canlı yayınında transferde adı geçen Ahmed Kutucu ve Kazeem Olaigbe için açıklamalarda bulundu.Atan, her iki oyuncuyu da transfer etmek istediklerini kaydederek, "Ahmed Kutucu'yu istiyorduk. Konuşabiliriz bunları çünkü herkes biliyor. Kupadaki Başakşehir performansı bizi yaktı. Okan Hoca'nın ona sahip çıkmasını sağladı. Sonraki maçlarda da iyi performans gösterdi. Son Trabzonspor maçında da iyi işler yaptı. Bana göre çözülebilecek bir durumdu. Kulüpler de görüşme yapmıştı ama oyuncunun son maçlardaki iyi performansı oyuncunun buraya gelmesini engelledi." dedi.Çağdaş Atan, "Olaigbe'yi de istedik. Ama o da bir asist yaptı. Zaten bizde öyle bir şey var. Çağdaş Atan'ın istediği oyuncu genelde takımda iyi performans gösterip kalıyor. Bunun birkaç tane örneği var daha önceden. Tabii şimdi oyuncular sözleşmeli oyuncular olduğu için bunu dile getirmeyeyim. Maalesef bu iki oyuncu şu an bizim için çok zor gibi duruyor. O oyunculardan bir tanesi olmuş olsaydı çok farklı ve güçlü bir takım haline gelebilirdik. Aslında planlamamız böyleydi. İyi bir transfer listemiz vardı açıkçası. 1-2 tanesi nazar boncuğu olsun." ifadelerini kullandı.Atan, "Başkanımıza ve yönetimimize, transfer komitemize çok teşekkür ediyorum. İstişare ettiğimiz anlar da oldu. Bizim önerilerimizi dinledikleri anlar da oldu. Benim onların önerilerini dinlediğim anlarda oldu. Şu ana kadar çok iyi bir transfer dönemi geçirdik" sözleriyle konuşmasını noktaladı.