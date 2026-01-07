07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
1-135'
07 Ocak
Brentford-Sunderland
1-035'
07 Ocak
M.City-Brighton
0-035'
07 Ocak
Fulham-Chelsea
0-035'
07 Ocak
Everton-Wolves
1-035'
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-034'
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
4-047'
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
0-021'
07 Ocak
Torino-Udinese
0-018'
07 Ocak
Parma -Inter
0-020'
07 Ocak
Benfica-Braga
0-02'

Fenerbahçe için geliyor: Matteo Guendouzi

Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

calendar 07 Ocak 2026 21:43
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe için geliyor: Matteo Guendouzi
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe için 8 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi. 


Öte yandan Fransız oyuncunun, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçında da kadroda olması bekleniyor.

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

TARAFLAR EL SIKIŞTI



Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.


KARİYERİ

Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.

PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
