Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe için 8 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi.





Öte yandan Fransız oyuncunun, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçında da kadroda olması bekleniyor.



4.5+1 YILLIK ANLAŞMA



Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



TARAFLAR EL SIKIŞTI

Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.