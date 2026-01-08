08 Ocak
Galatasaray'da transfer için kritik rapor: Yener İnce

Galatasaray, Pape Matar Sarr transferinde ilerleme kat edemezse rotasını Denis Zakaria'ya çevirecek.

calendar 08 Ocak 2026 12:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Pape Gueye transferinde ilerleme sağlayamazsa Monaco'dan Denis Zakaria ile görüşecek.

Bu transferde de Aslan'ı zorlayan oyuncunun sakatlık geçmişinin kabarık olması...

Galatasaray transfer yaparken kulüp doktoru Yener İnce'nin raporlarına büyük önem veriyor.

İnce'nin olumsuz görüş bildirmesi halinde şartları iyi olsa da 29 yaşındaki futbolcu listeden çıkarılacak.

GALATASARAY MAÇINDA MÜTHİŞ OYNADI

Monaco formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçta da müthiş bir direnç gösteren 1.90'lık ön libero, transfer listesindeki önemli isimlerden biri...

