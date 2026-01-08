Galatasaray, Okan Buruk'un derbi karnesine güveniyor

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 18. derbiye çıkacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.
Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı performans ortaya koydu.
Galatasaray'ın başında olduğu süreçte 52 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 17 resmi müsabakada 9 galibiyet, 4'er beraber ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 17 karşılaşmada 25 kez rakip ağları sarsarken 18 golü kalesinde gördü.
- Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı performansı
Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye derbilerinde başarılı performans sergiledi.
Galatasaray'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'ye karşı 7 Trendyol Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Buruk, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde 4 kez golü gördü.
- Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı performansı
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı da galibiyet sayılarında üstünlük sağladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 4 sezonda Beşiktaş ile biri TFF Süper Kupa, 7'si de Süper Lig'de 8 maça çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk ile siyah-beyazlılara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılan Galatasaray, bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken 14 gol yedi.
- Buruk yönetiminde Süper Kupa'daki 3. derbi
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde 3. kez derbi maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılar, 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Buruk yönetiminde ilk kez mücadele etti. Maçın ilk dakikasında Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin gol atmasıyla 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle maçı hükmen 3-0 kazandı.
Galatasaray, ayrıca 3 Ağustos 2024'te Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş maçından 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
