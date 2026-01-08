Lazio ile Fiorentina yenişemedi; Guendouzi veda etti!

👋 Matteo Guendouzi, Lazio taraftarlarını selamlayarak veda etti!



"Geleceğimizi Guendouzi ile kurmak isterdim. Onun kalmasını bekliyordum. Onu, kulübün geleceğindeki 7-8 kilit oyuncudan biri olarak görüyordum." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.Olimpiyat Stadyumu'nda büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.Ev sahibi Lazio'nun gollerini 52. dakikadave 90+5. dakikada penaltıdankaydetti. Fiorentina'nın golleri ise 56. dakikadaile 89. dakikada penaltıdan'dan geldi.Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla son maçına çıktı ve karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu, maçın ardından Lazio taraftarlarını selamlayarak veda etti.Bu sonucun ardından Lazio puanını 25'e yükseltirken, Fiorentina 13 puana ulaştı.Ligde bir sonraki maçta Lazio, Hellas Verona'ya konuk olacak. Fiorentina ise Milan'ı ağırlayacak.Karşılaşmanın ardından Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu. Sarri,