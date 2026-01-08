07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Lazio ile Fiorentina yenişemedi; Guendouzi veda etti!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, uzatma dakikalarında bulduğu golle Fiorentina karşısında 2-2'lik beraberliği kurtardı. Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Matteo Guendouzi, taraftara veda etti.

calendar 08 Ocak 2026 01:43 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 02:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.

Olimpiyat Stadyumu'nda büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Lazio'nun gollerini 52. dakikada Danilo Cataldi ve 90+5. dakikada penaltıdan Pedro kaydetti. Fiorentina'nın golleri ise 56. dakikada Robin Gosens ile 89. dakikada penaltıdan Albert Gudmundsson'dan geldi.

GUENDOUZI VEDA ETTİ


Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla son maçına çıktı ve karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu, maçın ardından Lazio taraftarlarını selamlayarak veda etti. 

Bu sonucun ardından Lazio puanını 25'e yükseltirken, Fiorentina 13 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki maçta Lazio, Hellas Verona'ya konuk olacak. Fiorentina ise Milan'ı ağırlayacak. 

SARRI: "GUENDOUZI'NİN KALMASINI BEKLİYORDUM"

Karşılaşmanın ardından Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu. Sarri, "Geleceğimizi Guendouzi ile kurmak isterdim. Onun kalmasını bekliyordum. Onu, kulübün geleceğindeki 7-8 kilit oyuncudan biri olarak görüyordum." ifadelerini kullandı.

  • KL
