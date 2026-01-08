Lazio ile Fiorentina yenişemedi; Guendouzi veda etti!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.
Olimpiyat Stadyumu'nda büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi Lazio'nun gollerini 52. dakikada Danilo Cataldi ve 90+5. dakikada penaltıdan Pedro kaydetti. Fiorentina'nın golleri ise 56. dakikada Robin Gosens ile 89. dakikada penaltıdan Albert Gudmundsson'dan geldi.
GUENDOUZI VEDA ETTİ
Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla son maçına çıktı ve karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu, maçın ardından Lazio taraftarlarını selamlayarak veda etti.
Ligde bir sonraki maçta Lazio, Hellas Verona'ya konuk olacak. Fiorentina ise Milan'ı ağırlayacak.
SARRI: "GUENDOUZI'NİN KALMASINI BEKLİYORDUM"
Karşılaşmanın ardından Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu. Sarri, "Geleceğimizi Guendouzi ile kurmak isterdim. Onun kalmasını bekliyordum. Onu, kulübün geleceğindeki 7-8 kilit oyuncudan biri olarak görüyordum." ifadelerini kullandı.
Bu sonucun ardından Lazio puanını 25'e yükseltirken, Fiorentina 13 puana ulaştı.
