Galatasaray nabız yokluyor: Koopmeiners

Galatasaray, Juventus'un gözden çıkardığı Teun Koopmeiners için nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray'ın orta saha arayışı tüm hızıyla devam ediyor. En geç 2 hafta içerisinde kadrosunu 3-4 önemli isimle güçlendirip, ligde ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın dört bir yanındaki yıldızlarla temas halinde.

Galatasaray'da özellikle orta saha transferine çok önem veriliyor. Sadece 6 numara değil, ön tarafta da takıma katkı yapacak isimler peşinde olan Cim Bom'un radarına takılan son oyuncu Juventus'tan.

İtalyan ekibinin 2024 yazında 60 milyon Euro'ya Atalanta'dan transfer ettiği Teun Koopmeiners, artık Aslan'ın hedefleri arasında.


ASIL POZİSYONU 10 NUMARA

27 yaşındaki Hollandalı yıldızın asıl pozisyonu 10 numara. Ancak tecrübeli futbolcu, bu sezonun ilk bölümüne 8 numara olarak başladı, daha sonra 6 numaraya geçti, son haftalarda ise stoper olarak kullanıldı.

1.84 boyundaki oyuncunun fizik gücü, tekniği ve oyun zekası, birçok farklı pozisyonda en iyi şekilde görev yapabilmesini sağlıyor.

Koopmeiners'ın sol ayaklı oluşu da bir başka avantajı. Ancak son dönemde savunma ağırlıklı oynadığı için bu sezon gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GARDI DEĞİL KAVUKCU

Hollandalı yıldızın şu anki piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor. Galatasaray bu transferi kiralık olarak değil, bonservisle birlikte gerçekleştirmek istiyor ve hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturma hazırlığında...

Başkan Dursun Özbek'in son dönemde arası İtalyan menajer Gardi ile açık olduğundan, bu transferde yetkiyi tamamen Abdullah Kavukcu'ya verdiği ve Avrupa seferine çıkan Kavukcu'nun da Torino'da bu operasyonu bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

