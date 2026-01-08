İşte Beşiktaş'ın Nuno Tavares teklifi!

Beşiktaş, ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak için girişimlerine devam ediyor.
Lazio forması giyen Nuno Tavares'i gündemine alan siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki sol bek için teklifi ortaya çıktı.
Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Pazarlıkların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.
Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan Nuno Tavares, 1 asist yaptı.
Lazio forması giyen Nuno Tavares'i gündemine alan siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki sol bek için teklifi ortaya çıktı.
Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Pazarlıkların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.
Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan Nuno Tavares, 1 asist yaptı.