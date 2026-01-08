08 Ocak
Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı

Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak.

calendar 08 Ocak 2026 12:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin ortak basın toplantısı cuma günü Riva'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Turkcell Süper Kupa 2025 finali 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.