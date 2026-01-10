Beşiktaş'ta transfer zirvesi: Hedef Salih Özcan

Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalya kampında Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek öncelikli transfer gündemlerini masaya yatırdı.
ANTALYA KAMPINDA TRANSFER ZİRVESİ
İlk yarının tamamlanmasının ardından eksik görülen mevkiler için yönetimden takviye talep eden Yalçın, bugüne kadar yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine Başkan Adalı ile kamp sırasında özel bir toplantı gerçekleştirdi. Adalı, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü aktarırken, Yalçın da yeni oyuncuların takıma hızlı şekilde adapte olmasının önemine vurgu yaptı.
İLK HEDEF: SALİH ÖZCAN
Beşiktaş'ın transfer listesinin başında Salih Özcan yer alıyor. Oyuncu ile prensipte anlaşma sağlanmış olsa da, Borussia Dortmund ile resmi anlaşma henüz tamamlanmadı. Öncelik Özcan'ın transferinin sonuçlandırılması olacak.
KALECİ TRANSFERİ VE DİĞER MEVKİLER
Salih Özcan transferinin ardından yönetim, kaleci takviyesi için masaya oturacak. Bu süreçte aday oyuncular ve kulüpleriyle yeniden görüşmeler yapılacak. İki bölgeye yapılacak takviyelerin ardından yönetim, kalan açık mevkiler için de harekete geçecek.
