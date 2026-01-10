10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-257'
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Beşiktaş'ta transfer zirvesi: Hedef Salih Özcan

Beşiktaş, Antalya kampında Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın öncülüğünde transfer çalışmalarına hız vererek önceliği Salih Özcan ve kaleci takviyelerine verdi.

calendar 10 Ocak 2026 13:48
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta transfer zirvesi: Hedef Salih Özcan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalya kampında Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek öncelikli transfer gündemlerini masaya yatırdı.

ANTALYA KAMPINDA TRANSFER ZİRVESİ

İlk yarının tamamlanmasının ardından eksik görülen mevkiler için yönetimden takviye talep eden Yalçın, bugüne kadar yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine Başkan Adalı ile kamp sırasında özel bir toplantı gerçekleştirdi. Adalı, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü aktarırken, Yalçın da yeni oyuncuların takıma hızlı şekilde adapte olmasının önemine vurgu yaptı.


İLK HEDEF: SALİH ÖZCAN

Beşiktaş'ın transfer listesinin başında Salih Özcan yer alıyor. Oyuncu ile prensipte anlaşma sağlanmış olsa da, Borussia Dortmund ile resmi anlaşma henüz tamamlanmadı. Öncelik Özcan'ın transferinin sonuçlandırılması olacak.

KALECİ TRANSFERİ VE DİĞER MEVKİLER

Salih Özcan transferinin ardından yönetim, kaleci takviyesi için masaya oturacak. Bu süreçte aday oyuncular ve kulüpleriyle yeniden görüşmeler yapılacak. İki bölgeye yapılacak takviyelerin ardından yönetim, kalan açık mevkiler için de harekete geçecek.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.