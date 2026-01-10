Göztepe'den Brezilya çıkarması: Caua Lima

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla Avrupa Kupalarını hedefleyen Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, hem mevcut kadroyu korumak hem de gelecek sezonun yapılanmasını şimdiden şekillendirmek adına temaslarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario forması giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Caua Lima ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Genç oyuncunun uzun süredir Göztepe'nin scout ekibi tarafından takip edildiği ve teknik heyetin de Brazilyalı golcü Lima hakkında olumlu rapor verdiği ifade ediliyor.

KİRALIK DA GELEBİLİR

Bu sezon Operario formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev alan 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu, istatistiklerinin ötesinde potansiyeliyle ön plana çıkıyor.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Caua Lima için Göztepe yönetiminin şartları zorlamaya hazır olduğu ve transferin mali boyutunu dengelemek adına farklı formüller üzerinde durduğu kaydedildi.

Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Göztepe cephesinde bu transferin, kulübün genç ve dinamik oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Ara transfer döneminin hızlı ekibi Göz-Göz, on numara Alexis Antunes ve son olarak golcü Guilherme Luiz'e imza attırmıştı.