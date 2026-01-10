10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-257'
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Göztepe'den Brezilya çıkarması: Caua Lima

Avrupa hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario'da forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Caua Lima'yı radarına aldı.

calendar 10 Ocak 2026 13:46
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla Avrupa Kupalarını hedefleyen Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
 
Sarı-kırmızılı yönetim, hem mevcut kadroyu korumak hem de gelecek sezonun yapılanmasını şimdiden şekillendirmek adına temaslarını sürdürüyor.
 
Bu doğrultuda İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario forması giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Caua Lima ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
 
Genç oyuncunun uzun süredir Göztepe'nin scout ekibi tarafından takip edildiği ve teknik heyetin de Brazilyalı golcü Lima hakkında olumlu rapor verdiği ifade ediliyor.
 
KİRALIK DA GELEBİLİR
 
Bu sezon Operario formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev alan 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu, istatistiklerinin ötesinde potansiyeliyle ön plana çıkıyor.
 
Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Caua Lima için Göztepe yönetiminin şartları zorlamaya hazır olduğu ve transferin mali boyutunu dengelemek adına farklı formüller üzerinde durduğu kaydedildi.
 
Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 
Göztepe cephesinde bu transferin, kulübün genç ve dinamik oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir parçası olduğu vurgulanıyor.
 
Ara transfer döneminin hızlı ekibi Göz-Göz, on numara Alexis Antunes ve son olarak golcü Guilherme Luiz'e imza attırmıştı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.