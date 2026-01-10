Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu ağırlıyor

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Kuzeyboru ekibini konuk edecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, TVF Voleybol TV'den (YouTube) canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 14. haftasında konuk olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kuzeyboru ise ligin 14. haftasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'e karşı 3-2 kaybetti.
Galatasaray Daikin, bu maçın ardından CEV Cup 8'li Finaller ikinci maçında 14 Ocak Çarşamba günü Darta Bevo Roeselare ekibini konuk edecek.
Ligdeki bir sonraki maçımız ise 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İlbank'a karşı olacak.