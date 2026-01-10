10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-258'
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Kocaelispor'da transfer yasağı kalkıyor

Eski futbolcusu Josip Vukovic'in alacakları nedeniyle transfer yasağı alan Kocaelispor'da sevindiren gelişme yaşandı.

10 Ocak 2026 13:41
Kocaelispor'da transfer yasağı kalkıyor






Kocaelispor'da iki sezon forma giyen Josip Vukovic'in alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurması sonucu yeşil-siyahlı kulübe transfer yasağı getirilmişti.
 
Bu dosyayla ilgili yeni gelişmede, Vukovic'e ödenmesi gereken yaklaşık 320 bin Euro'luk tutarın neredeyse tamamının hazır olduğu ve Ocak ayının ortalarına doğru ödemenin yapılacağı belirtildi. 
 
Ödemenin gerçekleşmesiyle birlikte Kocaelispor'un transfer tahtasının yeniden açılması bekleniyor.
 
TRANSFER İÇİN TÜM PLANLAR HAZIR
 
Kocaelispor cephesinde transfer dönemiyle ilgili tüm planlamaların şimdiden yapıldığı öğrenildi. 
 
Vukovic'in alacağının ödenmesi, yabancı kontenjanının açılması ve harcama limitlerinde artış sağlanmasının ardından yeşil-siyahlı yönetimin hedeflediği transferleri gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.
 
Yönetim ve teknik heyetin, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte hızlı şekilde harekete geçmesi bekleniyor.  (Özgür Kocaeli)
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.