Kocaelispor'da transfer yasağı kalkıyor

Kocaelispor'da iki sezon forma giyen Josip Vukovic'in alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurması sonucu yeşil-siyahlı kulübe transfer yasağı getirilmişti.
Bu dosyayla ilgili yeni gelişmede, Vukovic'e ödenmesi gereken yaklaşık 320 bin Euro'luk tutarın neredeyse tamamının hazır olduğu ve Ocak ayının ortalarına doğru ödemenin yapılacağı belirtildi.
Ödemenin gerçekleşmesiyle birlikte Kocaelispor'un transfer tahtasının yeniden açılması bekleniyor.
TRANSFER İÇİN TÜM PLANLAR HAZIR
Kocaelispor cephesinde transfer dönemiyle ilgili tüm planlamaların şimdiden yapıldığı öğrenildi.
Vukovic'in alacağının ödenmesi, yabancı kontenjanının açılması ve harcama limitlerinde artış sağlanmasının ardından yeşil-siyahlı yönetimin hedeflediği transferleri gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.
Yönetim ve teknik heyetin, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte hızlı şekilde harekete geçmesi bekleniyor. (Özgür Kocaeli)