10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-257'
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Trabzonspor'a yeni öneri Rogers Mato!

Vardar formasıyla bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 15 gol atıp 2 de asist yapan 21 yaşındaki Ugandalı sol kanat, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

calendar 10 Ocak 2026 13:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Sezon boyunca sol kanatta sorunlar yaşayan Trabzonspor'a menajerler tarafından öneri yağıyor. Bu kez önerilen futbolcu Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Vardar'da oynayan Rogers Mato...

22 yaşında 1.82 boyunda olan Mato, sol kanatta görev yapıyor. Sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de oynayabilen Ugandalı yetenek, 29 Ocak 2025'te Brera Strumica'dan 100 bin euro karşılığında Vardar'a transfer oldu.

Bu sezon muhteşem bir çıkış yakalayan Mato, Vardar formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 15 gol atarken 2 de asist yaptı.


Makedonya basınına göre; piyasa değeri 700 bin euro olarak gösterilen oyuncuya, Hearts 350 bin sterlin teklif etmiş ama kabul görmemişti. Ugandalı oyuncu 2023 yılında Şanlıurfaspor'da forma giymişti. Rogers Mato 39 kez giydiği Uganda Milli Takımı'nda 7 gol kaybetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
