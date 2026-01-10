Bodrum FK'dan golcü hamlesi: David Fofana

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bodrum FK, hücum hattındaki etkinliğini artırmak için yoğun mesai harcıyor.

Muğla ekibinin radarına Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet David Fofana girdi.

Chelsea'den kiralık olarak İstanbul ekibine transfer olan genç golcünün, son dönemde ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

Bu gelişmelerin ardından Bodrum FK yönetimi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi Chelsea ile temasa geçerek Fofana'yı sezon sonuna kadar kiralamak için resmi görüşmeler başlattı.

Geçen sezon Süper Lig'de Göztepe formasını giyen futbolcu yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

SAKATLIĞI GEÇTİ

Sağlık durumu tamamen düzelen Fofana, yeniden formunu yükseltmek ve hücumda fark yaratmak istiyor.

Kariyerine Norveç'in Molde takımında başlayan Fofana, burada 62 maçta 22 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Daha sonra Chelsea'ye transfer olan oyuncu, Union Berlin ve Burnley gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.