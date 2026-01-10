Kocaelispor'da Churlinov'un geleceği belirsizleşti

Kocaelispor'un sezon başında kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Darko Churlinov ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beklenen performansın alınamaması sonrası oyuncunun geleceği yeniden değerlendiriliyor.

Churlinov, menajerler aracılığı ile yurt dışındaki takımlara önerildi

CHURLINOV YURT DIŞINA ÖNERİLDİ

Sezon başında büyük beklentilerle Kocaelispor'a transfer olan Darko Churlinov, devre arasına kadar geçen süreçte istenilen seviyeye ulaşamadı.

Alınan bilgilere göre Kuzey Makedonyalı futbolcu, menajerler aracılığıyla yurt dışındaki kulüplere önerildi.

Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlı ekipte, Churlinov için gelecek cazip bir teklif ya da karşılıklı anlaşma halinde ayrılık ihtimali güç kazandı.

YABANCI KONTENJANI AÇILABİLİR

Kocaelispor'un ara transfer döneminde özellikle kanat ve 6 numara mevkilerine takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

Darko Churlinov'un takımdan ayrılması durumunda yeşil-siyahlı temsilcimizin 1 yabancı oyuncu transfer etme hakkı doğacak. Yönetim ve teknik heyetin, bu ihtimali göz önünde bulundurarak transfer stratejisini şekillendirdiği ifade ediliyor. (Özgür Kocaeli)