1. Lig'de 20. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın perdesi cuma günü açılacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında cuma günü İmaj Altyapı Vanspor, Boluspor'u konuk edecek. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 20. haftanın programı şöyle:
- Cuma:
14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)
- 10 Ocak Cumartesi:
13.30 Serikspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)
19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
- 11 Ocak Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)
- 12 Ocak Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
