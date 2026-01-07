07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Gökhan Ünal'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

TFF tarafından PFDK'ye sevk edilen 108 teknik sorumlu arasında yer alan Gökhan Ünal, bahis oynadığını kabul ederken bunun aktif görevde olmadığı, futbola etki edemeyeceği dönemlerde ve yasal platformlar üzerinden gerçekleştiğini savundu.

07 Ocak 2026 18:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gökhan Ünal'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içerisinde profesyonel liglerde görev yapmış ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile 104 futbol menajerini tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF tarafından PFDK'ye sevk edilen 108 teknik sorumlu arasında yer alan Gökhan Ünal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Bir takımda görev aldığım dönemlerde bahis oynamadım. Bahis oynadığım dönem, aktif olarak futbolun içerisinde rol almadığım dönemlerdir." diyen Ünal, hakkında çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Bugün çıkan bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, şahsım Gökhan Ünal hakkında yer alan haber ve yorumlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki; iddaa platformu üzerinden oynadığım bahisler, hiçbir şekilde aktif olarak takım çalıştırdığım ya da herhangi bir sportif görev yürüttüğüm dönemlere ait değildir.

Söz konusu bahisler;

• Takım çalıştırmadığım,
• Futbol müsabakaları üzerinde doğrudan ya da dolaylı hiçbir etkimim bulunmadığı,
• Herhangi bir kulüp, futbolcu veya müsabaka ile organizasyonel bağımın olmadığı dönemlerde,
• Tamamı yasal ve resmi platform üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bu durum, hem fiili hem de hukuki açıdan açık ve tartışmasızdır. Buna rağmen, bahis oynanmış olması gerçeğinin bağlamından koparılarak, sanki aktif görev dönemlerimle ilişkilendiriliyormuş gibi kamuoyuna sunulması yanıltıcı ve hakkaniyete aykırıdır.

Futbolun içinde bulunduğum her dönemde, etik kurallara ve mevzuata uygun hareket etmeyi ilke edindim. Hiçbir zaman görevimle çelişen, futbolun dürüstlüğünü ve güvenilirliğini zedeleyecek bir eylem içerisinde olmadım.

Bu çerçevede, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını, olayın yalnızca takvim ve görev dışı bir zaman dilimine ilişkin olduğunu özellikle vurgulamak isterim.

Gerçeğe aykırı, eksik veya bağlamından koparılmış yayınlar hakkında hukuki haklarım saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Gökhan Ünal"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
