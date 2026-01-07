07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
2-139'
07 Ocak
Brentford-Sunderland
1-039'
07 Ocak
M.City-Brighton
0-039'
07 Ocak
Fulham-Chelsea
0-039'
07 Ocak
Everton-Wolves
1-039'
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-038'
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-051'
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
0-025'
07 Ocak
Torino-Udinese
0-022'
07 Ocak
Parma -Inter
0-024'
07 Ocak
Benfica-Braga
0-06'

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında 8 Ocak Perşembe günü Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında 8 oCAK pERŞEMBE GÜNÜ Çaykur Rizespor ile bir hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Lara bölgesinde kamp çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, günün antrenmanını teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınmaya yönelik egzersizlerle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluğa dayalı çalışmalarla devam etti.


Daha sonra saha kenarına kurulan platformlarda sprint çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, taktik ve duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antalya kampında 6. gününü geride bırakan Gençlerbirliği, hazırlık maçında yarın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, bir otelin spor kompleksinde saat 16.00'da başlayacak.

