Gabriel Sara'ya Fulham kancası

Brezilya basını, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den Fulham'ın ilgi gösterdiğini yazdı.

calendar 07 Ocak 2026 08:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Paylaş:



Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile İngiltere'den Fulham takımının ilgilendiği öne sürüldü.

Brezilya basınında çıkan haberde, "Oyuncunun Galatasaray'daki yüksek maaşı, İngiltere'nin 'Büyük Altılısı' olarak adlandırılan kulüpleri dışındaki takımları yapılan görüşmelerde bir engel olarak değerlendirilmişti" denirken, oyuncunun sarı-kırmızılı takımda yaşadığı şampiyonlukların transferini daha somutlaştırdığı ifade edildi.

"LONDRA'DA TANIDIK ORTAM"


Haberin devamında, "Eğer Fulham'a transfer gerçekleşirse, Gabriel Sara, Londra kulübünde tanıdık bir ortam bulacak. İngiliz ekibinin kadrosunda Brezilyalı Rodrigo Muniz ve Kevin gibi oyuncuların olması, uyum sürecini daha sorunsuz hale getirecek koşullar yaratıyor" diye yazdı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
