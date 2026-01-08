07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Bournemouth, Tottenham'ı 90+5'te devirdi! 11 maç sonra gelen galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Bournemouth, konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 yendi. Bournemouth, ligde 11 maç sonra ilk kez kazandı.

calendar 08 Ocak 2026 00:34 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 02:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bournemouth, Tottenham'ı 90+5'te devirdi! 11 maç sonra gelen galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Bournemouth, Tottenham'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Evanilson, 36. dakikada Eli Junior Kroupi ve 90+5. dakikada Antoine Semenyo kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 5. dakikada Mathys Tel ve 78. dakikada Joao Palhinha'dan geldi.

Öte yandan Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.


Ligde 11 maç sonra ilk kez kazanan Bournemouth bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Tottenham Hotspur 27 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki maçta Bournemouth, deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Tottenham ise West Ham'ı konuk edecek.

 

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.