Bournemouth, Tottenham'ı 90+5'te devirdi! 11 maç sonra gelen galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Bournemouth, Tottenham'ı konuk etti.Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada36. dakikadave 90+5. dakikadakaydetti. Konuk ekibin golleri ise 5. dakikadave 78. dakikada'dan geldi.Öte yandan Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.Ligde 11 maç sonra ilk kez kazanan Bournemouth bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Tottenham Hotspur 27 puanda kaldı.Ligde bir sonraki maçta Bournemouth, deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Tottenham ise West Ham'ı konuk edecek.