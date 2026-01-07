07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe açıklaması

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Adem Yeşilyurt için transfer açıklaması geldi.

calendar 07 Ocak 2026 18:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe açıklaması
Karşıyaka formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı Adem Yeşilyurt için transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe'nin ciddi şekilde devrede olduğu belirtilirken, Hull City ve Trabzonspor'un da girişim yaptığı açıklandı. Kulübün tek şartı ise oyuncunun sezonu Karşıyaka'da tamamlaması...

"TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞMEMİZ OLDU, F.BAHÇE CİDDİ ŞEKİLDE DEVREDE"


Radyospor'a konuşan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Adem Yeşilyurt için Trabzonspor ile ciddi bir görüşmemiz oldu önemli aşamalarda kaydettik ama şu an Fenerbahçe çok daha ciddi bir şekilde devrede. Fenerbahçeli yetkililer İstanbul'da kulübümüzle görüşüyor. Sadece Türkiye'den değil, Hull City de Adem'e talip oldu. Hull City yetkilileri 10-15 gün önce Adem'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bizim tek bir şartımız var; Adem hangi kulübe giderse gitsin, bu sezonu Karşıyaka formasıyla tamamlamalı. Onun gelişimine burada devam etmesi gerekiyor. Adem, gittiği yerden geri dönmeyecek kadar büyük bir yetenek. Eğer sağ ayağını da biraz daha etkili kullanmaya başlarsa çok farklı bir seviyeye çıkacak." dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Karşıyaka forması ile TFF 3. Lig'de 8 maça çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu 1 gol ve 2 asistle oynadı. 

 

