TFF, 104 futbol menajerini bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında yeni bir karar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli olup faal oldukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen futbol menajerleri hakkında disiplin süreci başlatıldı.



Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu menajerler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.



TFF tarafından bahis oynadığı tespit edilerek PFDK'ye sevk edilen 104 menajer içerisinde bu isimler de yer alıyor.



-Cenk Ergün

-Necdet Ergezen

-Gökmen Özdemir















