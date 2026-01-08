07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
2-262'
07 Ocak
Burnley-M. United
2-266'
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-290'
07 Ocak
Torino-Udinese
1-290'
07 Ocak
Parma -Inter
0-290'
07 Ocak
Benfica-Braga
1-276'

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Selin Cemal Başdüdükçü, West Ham United'da

A Milli Kadın Futbol Takımı formasını giyen Selin Cemal Başdüdükçü, İngiliz ekibi West Ham United'a transfer oldu.

calendar 08 Ocak 2026 00:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Selin Cemal Başdüdükçü, İngiltere temsilcisi West Ham United'a transfer oldu.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Selin Cemal Başdüdükçü, İngiltere temsilcisi West Ham United'a transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Londra doğumlu milli oyuncunun ilk profesyonel sözleşmesine imza attığı aktarıldı.

Selin Cemal Başdüdükçü'nün West Ham United'da Türk milli takımın futbolcusu Halle Houssein ile beraber forma giyeceği kaydedilerek, iki isme de başarı dileğinde bulunuldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
