Türk Telekom, evinde kazandı!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu'ndaki 13. maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 92-86 mağlup etti.Karşılaşmaya Doğuş Özdemiroğlu'nun pota altından bulduğu sayıyla başlayan Türk Telekom, konuk ekibin 5 sayılık serisine engel olamadı. Dolomiti Energia Trento'nun üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olduğu ilk 4 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Hücumda serbest atışlarla skor üreten Türk Telekom, ilk çeyreği 27-24 üstün tamamladı.İkinci periyoda iki takım da boyalı alandan bulduğu sayılarla girdi. Hücumdaki etkinliğini artıran Dolomiti Energia Trento, Aldridge'in üç sayılık basketiyle 2. dakikada 32-29 öne geçti. Usher ve Devoe ile skor bulan Türk Telekom, çeyreğin son 4 dakika 17 saniyesine 38-36 üstün girdi. Kalan bölümde skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-43 önde gitti.Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, pota altından bulduğu sayılarla farkı 6'ya (51-45) çıkardı. Dolomiti Energia Trento'nun etkili hücumlarına Trifunovic, Bankston ve Usher ile karşılık veren ev sahibi ekip, periyodun 8. dakikasına 64-57 önde girdi. Son bölümde konuk ekibin hücumda top kayıplarıyla sayılar bulan Türk Telekom, son 10 dakikaya 10 sayılık (69-59) avantajla gitti.Dolomiti Energia Trento, son periyoda 5 sayılık seriyle başladı. Konuk ekibin Battle ile bulduğu sayılara Smith ve Allman ile karşılık veren Türk Telekom, bitime 3 dakika 13 saniye kala farkı 11'e (81-70) kadar çıkardı. Kalan bölümde konuk ekip daha etkili oynasa da Türk Telekom, karşılaşmadan 92-86 galip ayrıldı.Türk Telekom, bu sonuçla 8. galibiyetini alarak 6. mağlubiyetini yaşayan İtalya temislicisini puan tablosunda geride bıraktı.AnkaraArturas Sukys (Litvanya), Anne Panther (Almanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)Alexander 13, Smith 9, Trifunovic 10, Doğuş Özdemiroğlu 11, Bankston 14, Berkan Durmaz 3, Usher 12, Allman 9, Devoe 11, SimonovicSteward 8, Jones 14, Aldridge 16, Jakimovski 6, Bayehe 10, Battle 12, Jogela 16, Mawugbe 2, Hassan 227-2447-4369-5933.23 Mawugbe, 39.02 Bayehe (Dolomiti Energia Trento)