Türk Telekom, evinde kazandı!

Türk Telekom, EuroCup B Grubu'ndaki 13. maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 92-86 yendi.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu'ndaki 13. maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 92-86 mağlup etti.

Karşılaşmaya Doğuş Özdemiroğlu'nun pota altından bulduğu sayıyla başlayan Türk Telekom, konuk ekibin 5 sayılık serisine engel olamadı. Dolomiti Energia Trento'nun üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olduğu ilk 4 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Hücumda serbest atışlarla skor üreten Türk Telekom, ilk çeyreği 27-24 üstün tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da boyalı alandan bulduğu sayılarla girdi. Hücumdaki etkinliğini artıran Dolomiti Energia Trento, Aldridge'in üç sayılık basketiyle 2. dakikada 32-29 öne geçti. Usher ve Devoe ile skor bulan Türk Telekom, çeyreğin son 4 dakika 17 saniyesine 38-36 üstün girdi. Kalan bölümde skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-43 önde gitti.


Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, pota altından bulduğu sayılarla farkı 6'ya (51-45) çıkardı. Dolomiti Energia Trento'nun etkili hücumlarına Trifunovic, Bankston ve Usher ile karşılık veren ev sahibi ekip, periyodun 8. dakikasına 64-57 önde girdi. Son bölümde konuk ekibin hücumda top kayıplarıyla sayılar bulan Türk Telekom, son 10 dakikaya 10 sayılık (69-59) avantajla gitti.

Dolomiti Energia Trento, son periyoda 5 sayılık seriyle başladı. Konuk ekibin Battle ile bulduğu sayılara Smith ve Allman ile karşılık veren Türk Telekom, bitime 3 dakika 13 saniye kala farkı 11'e (81-70) kadar çıkardı. Kalan bölümde konuk ekip daha etkili oynasa da Türk Telekom, karşılaşmadan 92-86 galip ayrıldı.

Türk Telekom, bu sonuçla 8. galibiyetini alarak 6. mağlubiyetini yaşayan İtalya temislicisini puan tablosunda geride bıraktı.

Salon: Ankara

Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Anne Panther (Almanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)

Türk Telekom: Alexander 13, Smith 9, Trifunovic 10, Doğuş Özdemiroğlu 11, Bankston 14, Berkan Durmaz 3, Usher 12, Allman 9, Devoe 11, Simonovic

Dolomiti Energia Trento: Steward 8, Jones 14, Aldridge 16, Jakimovski 6, Bayehe 10, Battle 12, Jogela 16, Mawugbe 2, Hassan 2

1. Periyot: 27-24

Devre: 47-43

3. Periyot: 69-59

Beş faulle çıkanlar: 33.23 Mawugbe, 39.02 Bayehe (Dolomiti Energia Trento)

 

