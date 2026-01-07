07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

39 yaşındaki Radamel Falcao'dan yeni imza!

6 aydır boşta olan 39 yaşındaki Radamel Falcao, Millonarios FC ile sözleşme imzaladı ve futbola geri döndü.

calendar 07 Ocak 2026 19:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
39 yaşındaki Radamel Falcao'dan yeni imza!
Kolombiya futbolunun simge isimlerinden, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran Radamel Falcao, aradan geçen 6 ayın ardından yeniden eski takımına döndü ve sözleşme imzaladı.

39 yaşındaki deneyimli golcü, futbol kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Falcao, yaşadığı sakatlıklar ve performansındaki düşüş sonrası Türkiye'den ayrılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
