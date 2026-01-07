39 yaşındaki Radamel Falcao'dan yeni imza!

Kolombiya futbolunun simge isimlerinden, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran Radamel Falcao, aradan geçen 6 ayın ardından yeniden eski takımına döndü ve sözleşme imzaladı.
39 yaşındaki deneyimli golcü, futbol kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Falcao, yaşadığı sakatlıklar ve performansındaki düşüş sonrası Türkiye'den ayrılmıştı.
