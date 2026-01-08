Inter, Parma karşısında hata yapmadı

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Parma ile karşılaştı.Ennio Tardini Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-mavililer, kritik bir deplasman zaferine imza attı.Inter'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikadave uzatma dakikalarında (90+8)kaydetti. Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, skor üstünlüğünü son ana kadar korumayı başardı.Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı.Bu sonuçla birlikte üste üste 6. galibiyetini alan Inter puanını 42'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Parma ise 18 puanda kaldı.Serie A'nın 19. haftasında Inter, Napoli'yi konuk edecek. Parma ise deplasmanda Lecce ile karşı karşıya gelecek.