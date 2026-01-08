07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Inter, Parma karşısında hata yapmadı

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışını sürdüren Inter, Parma'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

08 Ocak 2026 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter, Parma karşısında hata yapmadı






İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Parma ile karşılaştı.

Ennio Tardini Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-mavililer, kritik bir deplasman zaferine imza attı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Federico Dimarco ve uzatma dakikalarında (90+8) Marcus Thuram kaydetti. Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, skor üstünlüğünü son ana kadar korumayı başardı.


HAKAN ÇALHANOĞLU 69 DAKİKA

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte üste üste 6. galibiyetini alan Inter puanını 42'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Parma ise 18 puanda kaldı.

Serie A'nın 19. haftasında Inter, Napoli'yi konuk edecek. Parma ise deplasmanda Lecce ile karşı karşıya gelecek. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
