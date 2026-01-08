Sivasspor'dan Mehmet Altıparmak açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.Kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini "tedbirli" olarak PFDK'ya sevk ettiği, bu kapsamda Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak hakkında kamuoyuna yansıyan sevk sürecine ilişkin olarak açıklama yapılması gereği doğduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: