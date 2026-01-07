07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda mesajı!

Beşiktaş'tan ailevi nedenlerle ayrılan Gabriel Paulista, yayımladığı veda mesajında siyah-beyazlı kulüp ve taraftarlara teşekkür etti.

calendar 07 Ocak 2026 18:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda mesajı!
Ailevi gerekçeler nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, yayımladığı veda mesajında siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. 

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan 35 yaşındaki stoper, "Bugün, Beşiktaş'a minnettar bir kalple veda ediyorum. Bu kararı vermek kolay değildi. Futbol her gün tutku, bağlılık ve özveridir, ama aile her zaman önceliğim olacak. Brezilya'ya sevdiklerimle ilgilenmek için dönüyorum, burada yaşadığım her şey için sonsuz şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara teşekkür eden Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:



"Her şeyin gerçekleşmesi için gece gündüz durmadan çalışan kulübümüze, yönetim kuruluna, başkanımıza, antrenör kadrosuna, perde arkasında çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Beşiktaş'ı her gün dev yapan sizsiniz. Takım arkadaşlarım, sahayı sizlerle paylaşmak benim için bir onurdu. Saygı, sadakat ve birlik her zaman vardı. Taraftarlarımıza, her andaki destek, sevgi ve güç için içten teşekkür ederim. Bu formayı giymek sonsuza kadar benimle kalacak bir şey. Saygı, minnet ve gönül kapılarını açarak ayrılıyorum. Beşiktaş'ın başarılarının devamını ve bu büyük kulübün tarih yazmaya devam etmesini umuyorum. Her şey için teşekkür ederim."

PERFORMANSI

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
