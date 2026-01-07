Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda mesajı!

Ailevi gerekçeler nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, yayımladığı veda mesajında siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.



ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan 35 yaşındaki stoper, "Bugün, Beşiktaş'a minnettar bir kalple veda ediyorum. Bu kararı vermek kolay değildi. Futbol her gün tutku, bağlılık ve özveridir, ama aile her zaman önceliğim olacak. Brezilya'ya sevdiklerimle ilgilenmek için dönüyorum, burada yaşadığım her şey için sonsuz şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.



Açıklamasında siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara teşekkür eden Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.