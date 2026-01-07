07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
2-262'
07 Ocak
Burnley-M. United
2-266'
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-290'
07 Ocak
Torino-Udinese
1-290'
07 Ocak
Parma -Inter
0-290'
07 Ocak
Benfica-Braga
1-276'

Emlak Konut, Dörtlü Final'e yükseldi

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 92-86 yendi ve Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

calendar 07 Ocak 2026 23:07
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 92-86 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
 Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Aydın Karaçam, Nihat Çetin, Niyazi Yasin Kahraman

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 20, Williams 18, Doğa Adıcan 11, Merve Arı 2, Merve Uygül 12, İdil Türk 3, Collier 20, Feray Dalkılıç

Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 1, Ferda Yıldız 12, Thomas 16, Ceren Akpınar, Delaere, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska 14, Macaulay 10, Berfin Sertoğlu 12, Ndour 23

1. Periyot: 26-39

Devre: 51-59

3. Periyot: 67-81

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
