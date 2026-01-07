07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
2-139'
07 Ocak
Brentford-Sunderland
1-039'
07 Ocak
M.City-Brighton
0-039'
07 Ocak
Fulham-Chelsea
0-039'
07 Ocak
Everton-Wolves
1-039'
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-038'
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-051'
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
0-025'
07 Ocak
Torino-Udinese
0-022'
07 Ocak
Parma -Inter
0-024'
07 Ocak
Benfica-Braga
0-06'

Süper Kupa finalinin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa çıktı ve hızlı şekilde tükendi.

calendar 07 Ocak 2026 22:55
Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabiliyordu. Stadyumdaki tüm biletler tükendi.

Derbinin bilet fiyatları 1500 ve 3 bin lira olarak belirlendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
