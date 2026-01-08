07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Alanyaspor, hazırlık maçında Metaloglobus Bükreş'i yendi

Alanyaspor, hazırlık maçında konuk ettiği Romanya Birinci Futbol Ligi temsilcilerinden Metaloglobus Bükreş'i 2-0 yendi.

07 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor, hazırlık maçında Metaloglobus Bükreş'i yendi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında konuk ettiği Romanya Birinci Futbol Ligi temsilcilerinden Metaloglobus Bükreş'i 2-0 mağlup etti.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilli ekip, Metaloglobus Bükreş ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.

Alanyaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren hazırlık maçının 56. dakikasında Hagi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Antalya ekibi, 77. dakikada Yusuf Can Karademir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Alanyaspor maçı 2-0 kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
