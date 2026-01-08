Ferdi Kadıoğlu'ndan Etihad'da duvar!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Brighton'ı konuk etti.Etihad Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.City'nin golünü 41. dakikada penaltıdanatarken, Brighton'ın sayısı ise 60. dakikadadan geldi.Brighton'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.Milli futbolcu mücadelenin 76. dakikasında Haaland'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkardı ve takımının zorlu deplasmandan puanla dönmesinde büyük rol oynadı.Ligde üst üste 3. beraberliğini alan Manchester City puanını 43 yaptı ve 2. sırada yer aldı, Brighton ise puanını 29 yaptı ve 11. basamakta kaldı.Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Brighton ise Bournemouth'u konuk edecek.