07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Ferdi Kadıoğlu'ndan Etihad'da duvar!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City sahasında konuk ettiği Brighton ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maçta yaptığı kritik müdahaleyle dikkat çekti.

calendar 08 Ocak 2026 00:54 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ferdi Kadıoğlu'ndan Etihad'da duvar!
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Brighton'ı konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

City'nin golünü 41. dakikada penaltıdan Erling Haaland atarken, Brighton'ın sayısı ise 60. dakikada Kaoru Mitoma'dan geldi.


Brighton'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

FERDİ KADIOĞLU, HAALAND'A İZİN VERMEDİ

Milli futbolcu mücadelenin 76. dakikasında Haaland'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkardı ve takımının zorlu deplasmandan puanla dönmesinde büyük rol oynadı.

Ligde üst üste 3. beraberliğini alan Manchester City puanını 43 yaptı ve 2. sırada yer aldı, Brighton ise puanını 29 yaptı ve 11. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Brighton ise Bournemouth'u konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
