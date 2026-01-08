07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Pablo Laso: "Saçma top kayıpları yaptık"

EuroLeague'in 20. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, maçın ardından açıklama yaptı.

07 Ocak 2026 23:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA

EuroLeague'in 20. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, kaybettikleri için hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Pablo Laso, müsabakanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris Basketbol'u tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "Bizim için üzücü bir akşam oldu. Bu maçı kazanabilmek için iyi şeyler yaptık. Son dakikalarda öne geçtik. Yine de maçı kazanmayı beceremedik. Defansif hatalar yaptık. Saçma top kayıpları yaptık. Turnikeleri kaçırdık. Onların tekrar hayata dönmesine yol açtık. Bu da bize maçı kaybettirdi. Ciddi bir hayal kırıklığımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip takımın oyuncusu Nadir Hifi'nin yetenekli bir oyuncu olduğuna değinen İspanyol çalıştırıcı, "Kendisi bence çok skorer bir oyuncu. İyi bir performans ortaya koydu. Aslında maçtaki verimliliğini engelledik. 16 şut kullanmış. Çoğunu isabet ettirmedi. İsabet bulduğu şutlarda da biz iyi savunma yapamadık. Onun çok iyi bir oyuncu olduğu bir gerçek. Takımı da onu iyi gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

- Paris Basketbol cephesi

Paris Basketbol Başantrenörü Francesco Tabellini ise çok büyük bir mücadeleyi geride bıraktıklarını aktararak, "İki takım için de çok önemli bir maçtı. Çok gururluyum. Geriden gelip maçı kazandık. Takımım iyi mücadele etti. Sahada birlikte savaştık. Hak ettiğimizi aldık. Oyuncularımı zihniyetlerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
