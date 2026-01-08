Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda adını 8'li Finaller Turu'na yazdırdı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Sırbistan ekibi Radnicki'yi 3-0 yendi.
İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, kupada 8'li final turuna yükseldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile genel sekreter Orhan Demirel de yerinden izledi.
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası 8'li Final Turu'nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, kupada 8'li final turuna yükseldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile genel sekreter Orhan Demirel de yerinden izledi.
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası 8'li Final Turu'nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.