07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Zaniolo attı, Udinese kazandı!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Udinese, deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup etti.

08 Ocak 2026 01:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zaniolo attı, Udinese kazandı!




İtalya Serie A'nın 19. haftasında Torino, Udinese'yi konuk etti. 

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. 
Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo ve 82. dakikada Jurgen Ekkelenkamp kaydetti.

Torino'nun tek golü ise 87. dakikada Cesare Casadei'den geldi.

Öte yandan Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Udinese puanını 28'e yükseltti. Torino ise 23 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Udinese, Pisa'yı konuk edecek. Torino ise deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
