Karşıyaka ile Fenerbahçe anlaşamadı, Adem Yeşilyurt takımında kaldı

Karşıyaka, 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'a talip olan Fenerbahçe ile anlaşamadı.

Karşıyaka ile Fenerbahçe anlaşamadı, Adem Yeşilyurt takımında kaldı
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'a talip olan Fenerbahçe ile anlaşamadı. U19 Milli Takımı'nın kampına katılan genç sağ kanat oyuncusu kulübünde kaldı.

Yeşil-kırmızılı yönetim, profesyonel olur olmaz ilk 11'de 5 maçlık performansıyla Süper Lig devlerini peşine takan Adem için Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'yle de görüştü. Trabzonspor yönetiminin geçen hafta İzmir'e gelerek Karşıyaka yönetimiyle masaya oturmasının ardından yeşil-kırmızılılarda Başkan Aygün Cicibaş, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek'i de yanına alarak İstanbul'a gitti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Futbol Akademisi Değer Yaratma Direktörü Tuncay Şanlı ve sarı-lacivertli yöneticilerle yapılan görüşmede Adem'in sonraki satışından pay ve altyapıyı da kapsayan teklif değerlendirildi. Görüşmede mali konularda anlaşmaya varılamadı. Trabzonspor cephesinin ise oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'yle de görüşülmesi üzerine geri adım atıp beklemeye geçtiği öğrenildi. Karşıyaka bonservis pazarlığında kulüplerle anlaşılamadığı için Adem'i ara transferde satmaktan vazgeçti. Genç futbolcu gelişimini Karşıyaka'da tamamlayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City'nin Adem'i Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'e daha önce sorduğu öğrenildi.

BİR ADIM GERİDENHOCASI NE DEMİŞTİ?

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Adem Yeşilyurt için transfer açıklamasında bulunmuştu.


Radyospor'a konuşan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Adem Yeşilyurt için Trabzonspor ile ciddi bir görüşmemiz oldu önemli aşamalarda kaydettik ama şu an Fenerbahçe çok daha ciddi bir şekilde devrede. Fenerbahçeli yetkililer İstanbul'da kulübümüzle görüşüyor. Sadece Türkiye'den değil, Hull City de Adem'e talip oldu. Hull City yetkilileri 10-15 gün önce Adem'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bizim tek bir şartımız var; Adem hangi kulübe giderse gitsin, bu sezonu Karşıyaka formasıyla tamamlamalı. Onun gelişimine burada devam etmesi gerekiyor. Adem, gittiği yerden geri dönmeyecek kadar büyük bir yetenek. Eğer sağ ayağını da biraz daha etkili kullanmaya başlarsa çok farklı bir seviyeye çıkacak." demişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Karşıyaka forması ile TFF 3. Lig'de 8 maça çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu 1 gol ve 2 asistle oynadı. 

